Ettore Pausini il cordoglio di Cna Bologna | Il suo salone di barbiere un punto di riferimento

Bologna, 4 novembre 2025 – “Molto impegnato nel sociale, volontario e testimonial Associazione Onconauti Bologna. Per la sua simpatia, professionalità e per la lunga storia della sua attività di barbiere, il salone di Ettore Pausini era un punto di riferimento per tantissimi cittadini”. E’ con queste parole che Cna ricorda il 78enne, morto domenica scorsa in via degli Stradelli Guelfi, travolto da un’auto pirata mentre era in sella alla sua bici. “Nel suo salone sono passate tante figure importanti di Bologna – ricordano ancora dall’associazione –. La Cna di Bologna si unisce all’unanime cordoglio per la sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ettore Pausini, il cordoglio di Cna Bologna: “Il suo salone di barbiere un punto di riferimento”

