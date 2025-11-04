Ettore Pausini il cordoglio di Cna Bologna | Il suo salone di barbiere un punto di riferimento

Ilrestodelcarlino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 4 novembre 2025 –  “Molto impegnato nel sociale, volontario e testimonial Associazione Onconauti Bologna. Per la sua simpatia, professionalità e per la lunga storia della sua attività di barbiere, il salone di Ettore Pausini era un punto di riferimento per tantissimi cittadini”. E’ con queste parole che Cna ricorda il 78enne, morto domenica scorsa in via degli Stradelli Guelfi, travolto da un’auto pirata mentre era in sella alla sua bici. “Nel suo salone sono passate tante figure importanti di Bologna – ricordano ancora dall’associazione –.  La Cna di Bologna si unisce all’unanime cordoglio per la sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ettore pausini il cordoglio di cna bologna il suo salone di barbiere un punto di riferimento

© Ilrestodelcarlino.it - Ettore Pausini, il cordoglio di Cna Bologna: “Il suo salone di barbiere un punto di riferimento”

Leggi anche questi approfondimenti

ettore pausini cordoglio cnaEttore Pausini, il cordoglio di Cna Bologna: “Il suo salone di barbiere un punto di riferimento” - L’abbraccio dell’associazione ai familiari del 78enne morto travolto da un’auto mentre era in bici sugli Stradelli Guelfi: “Persona amata e stimata. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

ettore pausini cordoglio cnaEttore Pausini, rompe il silenzio il proprietario dell’auto che ha causato il dramma (1 / 2) - Sono ore di grande cordoglio in Italia per la prematura scomparsa di Ettore Pausini la scorsa domenica 2 novembre. Riporta donna.fidelityhouse.eu

ettore pausini cordoglio cnaChi era Ettore Pausini, zio di Laura Pausini? età, biografia, incidente, morte e verità sul legame familiare - È il caso di Ettore Pausini, lo zio di Laura Pausini, ... Lo riporta alphabetcity.it

Cerca Video su questo argomento: Ettore Pausini Cordoglio Cna