Ettore Pausini il conducente che lo ha investito | Chiedo perdono alla famiglia

Il suo avvocato: “E’ distrutto per quanto è successo. Avrebbe dovuto fermarsi, ma non si è reso conto della gravità della situazione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ettore Pausini, il conducente che lo ha investito: “Chiedo perdono alla famiglia”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un tragico incidente ha segnato la vita di Sabrina Pausini, figlia di Ettore Pausini, il 78enne investito e ucciso da un'auto pirata mentre andava in bicicletta a Bologna. La notizia della morte del padre, colpito da un veicolo che non si è fermato, è arrivata come u - facebook.com Vai su Facebook

Ettore Pausini, la rabbia della figlia: “Ai funerali non voglio nessun parente” - X Vai su X

Ettore Pausini, rompe il silenzio il proprietario dell’auto che ha causato il dramma (1 / 2) - Sono ore di grande cordoglio in Italia per la prematura scomparsa di Ettore Pausini la scorsa domenica 2 novembre. Da donna.fidelityhouse.eu

Investito in bici, morto lo zio di Laura Pausini: il pirata della strada si è consegnato ai carabinieri - Zio di Laura Pausini investito e ucciso in bici a Bologna: il conducente si è consegnato ai carabinieri. Riporta notizie.it

Dopo la morte di Ettore Pausini, la figlia Sabrina attacca la cugina cantante: “Non voglio Laura e i suoi al funerale di mio padre” - Sui social il dolore e la rabbia della cugina di Laura Pausini: “A loro non è mai interessato di noi”. Segnala giornalelavoce.it