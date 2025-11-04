Ettore Pausini il conducente che lo ha investito | Chiedo perdono alla famiglia

Repubblica.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il suo avvocato: “E’ distrutto per quanto è successo. Avrebbe dovuto fermarsi, ma non si è reso conto della gravità della situazione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

ettore pausini il conducente che lo ha investito chiedo perdono alla famiglia

© Repubblica.it - Ettore Pausini, il conducente che lo ha investito: “Chiedo perdono alla famiglia”

