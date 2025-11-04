Estratto vivo l' ultimo operaio dalle macerie della Corte dei Conti E' in gravissime condizioni

AGI - Dieci ore di paura e speranza sospese tra le pietre millenarie della Torre dei Conti, nel cuore dei  Fori Imperiali. Poi, il sospiro che tutta Roma aspettava: l' operaio romeno di 66 anni  è stato  estratto vivo dalle macerie. Intrappolato per ore dopo il crollo parziale della Torre, l'uomo è stato salvato al termine di un'operazione disperata e complessa, condotta dai Vigili del Fuoco e dai soccorritori del 118 tra le rovine instabili del monumento medievale. Ora è in gravissime condizioni e sta per essere ricoverato al Policlinico Umberto I, dove è arrivato scortato da polizia e carabinieri mentre i sanitari gli praticavano un massaggio cardiaco. 🔗 Leggi su Agi.it

