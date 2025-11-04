Estratto vivo l’operaio dopo 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti è in gravi condizioni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 4 novembre 2025 I Vigili del Fuoco hanno estratto vivo dalle macerie l’operaio 66 enne rimasto sotto il crollo della Torre dei Conti a Roma. L’uomo in gravissime condizioni è stato trasportato in ospedale. Aperta indagine per disastro e lesioni colpose. La torre era in ristrutturazione. Vvf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

