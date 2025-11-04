Estratto vivo dopo 11 ore l' operaio intrappolato nel crollo della Torre dei Conti a Roma

Romatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato estratto vivo dopo 11 ore l’ultimo operaio rimasto intrappolato nel crollo della Torre dei Conti, nel cuore di Roma. Il 66enne romeno, soccorso in ambulanza e scortato dai carabinieri, è stato trasportato al Policlinico Umberto I. Un lungo applauso ha accompagnato il momento del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

