Estratto vivo dopo 11 ore l' operaio intrappolato nel crollo della Torre dei Conti a Roma
È stato estratto vivo dopo 11 ore l’ultimo operaio rimasto intrappolato nel crollo della Torre dei Conti, nel cuore di Roma. Il 66enne romeno, soccorso in ambulanza e scortato dai carabinieri, è stato trasportato al Policlinico Umberto I. Un lungo applauso ha accompagnato il momento del. 🔗 Leggi su Romatoday.it
