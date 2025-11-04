Estate di San Martino in anticipo | sole e clima mite ovunque ma non dura molto
Un meteo che illude: giorni di bel tempo e poi le cose cambiano nel weekend. Ci dicono questo le previsioni per i prossimi giorni. Avremo, secondo gli esperti, la cosiddetta "estate di San Martino" in anticipo di una settimana sulle date canoniche.Estate di San Martino in anticipoPer "estate di. 🔗 Leggi su Today.it
