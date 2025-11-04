Estate di San Martino 2025 in anticipo | sole e temperature oltre i 20 gradi L’alluvione del ’66 La leggenda

Dopo un piovoso avvio di novembre 2025, ecco che arriva l'Estate di San Martino. In anticipo. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma l'arrivo di un periodo soleggiato nel cuore dell'Autunno, in anticipo di una settimana sulla canonica fase dell'11 novembre (giorno del santo, Martino di Tours). Il 4 novembre ricorre, tra l'altro, l'anniversario della catastrofica alluvione di Firenze del 1966, a conferma di un periodo climatologicamente molto piovoso e tra i peggiori dal punto di vista meteo in Italia: ciò nonostante, anche quest'anno, come nel 2024, novembre ci concede una fase soleggiata; e proprio come l'anno scorso, qualche pioggia è attesa solo al Sud e sulle Isole Maggiori

