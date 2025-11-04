Esordio Miretti primi minuti in stagione per il centrocampista della Juventus | Spalletti gli concede il finale di partita con lo Sporting

Esordio Miretti, che emozione per il centrocampista: Spalletti gli regala il debutto stagionale all’83’ della sfida con lo Sporting, al posto di Locatelli. Una notizia attesa da mesi, un rientro fondamentale che sa di speranza.  Fabio Miretti  è tornato in campo. Il giovane centrocampista bianconero ha fatto il suo  esordio stagionale  questa sera, martedì 4 novembre, nella partita più delicata e importante: la sfida da dentro o fuori di Champions League contro lo  Sporting Lisbona. Esordio Miretti: il calvario è alle spalle. Il momento del suo ritorno è scattato all’83° minuto di gioco, con il risultato bloccato sull’1-1. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Esordio Miretti, primi minuti in stagione per il centrocampista della Juventus: Spalletti gli concede il finale di partita con lo Sporting

