Esonero Pioli l’ex Inter non sarà più il tecnico della Fiorentina C’è l’ufficialità

Inter News 24 Esonero Pioli: la Fiorentina, ultima in classifica, esonera il suo allenatore: la Viola è alla ricerca di un nuovo tecnico. La Fiorentina ha preso una decisione importante riguardo al futuro della squadra. Il club viola ha ufficialmente comunicato l’esonero di Stefano Pioli, tecnico che ha guidato la squadra per diverso tempo, portando la Fiorentina a diverse competizioni europee. Pioli, che ha ricoperto il ruolo di allenatore della squadra maschile, non è più alla guida dei gigliati. Dopo alcune settimane di riflessioni e risultati deludenti, la società ha deciso di sollevarlo dal suo incarico, con l’intenzione di cambiare rotta per il proseguimento della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esonero Pioli, l’ex Inter non sarà più il tecnico della Fiorentina. C’è l’ufficialità

