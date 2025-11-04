Esonero Pioli la Curva Fiesole durissima nei confronti dell’ex tecnico della Fiorentina! Striscioni durissimi fuori dal Franchi | Amor€ sì ma per la buonuscita Addio…

Esonero Pioli, la Curva Fiesole durissima nei confronti dell’ex tecnico che paga la pessima partenza in campionato. Messaggi durissimi fuori dal Franchi La Fiorentina ha ufficialmente esonerato Stefano Pioli, ritenuto uno dei principali responsabili della partenza disastrosa in campionato, con solo 4 punti raccolti nelle prime 10 giornate. Un inizio che segna il peggior rendimento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

