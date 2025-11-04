Esonero Pioli è ufficiale | la Fiorentina lo solleva dall’incarico! Scelto il sostituto chi siederà sulla panchina viola al momento Comunicato

Juventusnews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esonero Pioli, è ufficiale: la Fiorentina solleva dallincarico il suo allenatore! Scelto il sostituto, chi siederà sulla panchina della squadra viola. Una rivoluzione totale per provare a salvare una stagione. La Fiorentina ha ufficialmente esonerato Stefano Pioli. Dopo l’addio del Direttore Sportivo Daniele Pradè, arriva l’inevitabile ribaltone in panchina, conseguenza diretta di un avvio di stagione da incubo, che vede i viola penultimi in classifica e ancora a caccia della prima vittoria. L’annuncio ufficiale del club. Con una nota ufficiale, il club di Rocco Commisso ha comunicato la decisione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

esonero pioli 232 ufficiale la fiorentina lo solleva dall8217incarico scelto il sostituto chi sieder224 sulla panchina viola al momento comunicato

© Juventusnews24.com - Esonero Pioli, è ufficiale: la Fiorentina lo solleva dall’incarico! Scelto il sostituto, chi siederà sulla panchina viola al momento. Comunicato

Argomenti simili trattati di recente

esonero pioli 232 ufficialePioli non &#232; più l'allenatore della Fiorentina: il comunicato ufficiale dell'esonero - L'allenatore paga l'avvio negativo in campionato e l'ultimo posto in classifica. Segnala corrieredellosport.it

esonero pioli 232 ufficialeEsonero Pioli, si attende il comunicato ufficiale: squadra affidata a quel tecnico! L’ex Milan saluta i viola - Esonero Pioli: la Fiorentina cambia guida tecnica dopo il ko con il Lecce. Riporta calcionews24.com

esonero pioli 232 ufficialePioli esonerato dalla Fiorentina, aveva rifiutato le dimissioni: poi &#232; intervenuto Commisso - Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha messo fine alle vie diplomatiche e ha dato il via libera per l'esonero di Stefano Pioli, che aveva rifiutato ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Esonero Pioli 232 Ufficiale