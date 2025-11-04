Esonero Pioli è ufficiale | la Fiorentina lo solleva dall’incarico! Scelto il sostituto chi siederà sulla panchina viola al momento Comunicato

Esonero Pioli, è ufficiale: la Fiorentina solleva dall'incarico il suo allenatore! Scelto il sostituto, chi siederà sulla panchina della squadra viola. Una rivoluzione totale per provare a salvare una stagione. La Fiorentina ha ufficialmente esonerato Stefano Pioli. Dopo l'addio del Direttore Sportivo Daniele Pradè, arriva l'inevitabile ribaltone in panchina, conseguenza diretta di un avvio di stagione da incubo, che vede i viola penultimi in classifica e ancora a caccia della prima vittoria. L'annuncio ufficiale del club. Con una nota ufficiale, il club di Rocco Commisso ha comunicato la decisione.

