Esonero Pioli c’è il comunicato ufficiale | squadra affidata a quel tecnico! L’ex Milan saluta i viola

Calcionews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esonero Pioli: la Fiorentina cambia guida tecnica dopo il ko con il Lecce. D’Aversa in questo momento è il grande favorito per la panchina. La Fiorentina ha deciso di esonerare Stefano Pioli, segnando una svolta importante in questa stagione finora complicata per i viola. La decisione è arrivata dopo la pesante sconfitta casalinga contro il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

esonero pioli c8217232 il comunicato ufficiale squadra affidata a quel tecnico l8217ex milan saluta i viola

© Calcionews24.com - Esonero Pioli, c’è il comunicato ufficiale: squadra affidata a quel tecnico! L’ex Milan saluta i viola

News recenti che potrebbero piacerti

esonero pioli c8217232 comunicatoFiorentina, ufficiale l'esonero di Pioli. Un grande amico di Conte per sostituirlo - comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. areanapoli.it scrive

esonero pioli c8217232 comunicatoPioli non è più l'allenatore della Fiorentina: il comunicato ufficiale dell'esonero - L'allenatore paga l'avvio negativo in campionato e l'ultimo posto in classifica. Secondo corrieredellosport.it

esonero pioli c8217232 comunicatoEsonero Pioli, si attende il comunicato ufficiale: squadra affidata a quel tecnico! L’ex Milan saluta i viola - Esonero Pioli: la Fiorentina cambia guida tecnica dopo il ko con il Lecce. calcionews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Esonero Pioli C8217232 Comunicato