Esonero Pioli alla Fiorentina | motivi reazioni e possibili sostituti
La notizia è ufficiale e sta già facendo il giro dei principali siti di informazione sportiva: Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. Il club viola, attraverso una nota, ha comunicato il “divorzio” dal tecnico, arrivato solo a inizio stagione per inaugurare il suo secondo ciclo sulla panchina gigliata dopo l’esperienza tra il 2017 e il 2019. I motivi dell’esonero di Pioli dalla Fiorentina. Il presidente Rocco Commisso e la dirigenza della Fiorentina hanno scelto di sollevare Pioli a causa di una serie di risultati negativi che hanno lasciato la squadra lontana dalla zona europea. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
