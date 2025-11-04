Esercitazione per rischio vulcanico istituito dispositivo di circolazione nel centro di Napoli

Napolitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dell’esercitazione nazionale di Protezione Civile per rischio vulcanico, che si terrà giovedì 6 novembre dalle ore 8:00 alle ore 11:00 e comunque fino a cessate esigenze, il Comune di Napoli ha istituito un dispositivo di circolazione.Nel dettaglio è prevista: - la sospensione, in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

