Esercitazione per rischio vulcanico dispositivo di circolazione in Piazza Sannazzaro e Piazza Vittoria

2anews.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo dispositivo di circolazione è istituito in occasione dell’esercitazione nazionale di Protezione Civile per rischio vulcanico, che si terrà giovedì 6 novembre. In occasione dell’esercitazione nazionale di Protezione Civile per rischio vulcanico, che si terrà giovedì 6 novembre dalle ore 8:00 alle ore 11:00 e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il seguente . 🔗 Leggi su 2anews.it

esercitazione per rischio vulcanico dispositivo di circolazione in piazza sannazzaro e piazza vittoria

© 2anews.it - Esercitazione per rischio vulcanico, dispositivo di circolazione in Piazza Sannazzaro e Piazza Vittoria

Scopri altri approfondimenti

esercitazione rischio vulcanico dispositivoEsercitazione per rischio vulcanico, istituito dispositivo di circolazione nel centro di Napoli - In occasione dell’ esercitazione nazionale di Protezione Civile per rischio vulcanico, che si terrà giovedì 6 novembre dalle ore 8:00 alle ore 11:00 e comunque fino a cessate esigenze, il Comune di ... Secondo napolitoday.it

esercitazione rischio vulcanico dispositivoDispositivo temporaneo in Piazza Sannazaro e Piazza Vittoria per esercitazione Protezione Civile - Il 6 novembre limitazioni al traffico in Piazza Sannazaro e Piazza Vittoria per l’esercitazione nazionale di Protezione Civile. Si legge su napolike.it

Dispositivo di circolazione in piazza Sannazzaro e piazza Vittoria per esercitazione della Protezione Civile - In occasione dell’esercitazione nazionale di Protezione Civile per rischio vulcanico, che si terrà giovedì 6 novembre dalle ore 8:00 alle ore 11:00 e comunque ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Esercitazione Rischio Vulcanico Dispositivo