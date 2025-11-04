Escursione | Emozioni d’autunno tra vigneti colline e il Lago di Garda
Se ami l’autunno, i colori che scaldano il cuore e le camminate che regalano emozioni.questa è l’escursione che non puoi perderti! Un’esperienza immersiva tra vigneti, uliveti, profumi di terra e tradizione, accompagnati da panorami mozzafiato sul Lago di Garda. Percorreremo alcuni tratti del. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#sabaranch #escursione #cavallo #emozioni #natura #serenità - facebook.com Vai su Facebook
Alto Adige, Emozioni in Malga: escursione all’alba a 2.000 metri - Torna Emozioni in Malga evento che dal 12 ottobre al 2 novembre 2024 apre le porte all’Alto Adige e alle sue peculiarità nella stagione tipica dell’autunno, quando i colori e i sapori della natura ... Si legge su quotidiano.net
Escursioni tra vigneti e castelli le proposte per il fine settimana - Si comincia sabato alle 19 con l’evento “Notturna tra le Vigne” organizzato dall’associazione “Volo di Rondine”. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it