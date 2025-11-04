Esclusivo – Garlasco | le verità nascoste – Panorama in edicola
L’editoriale del direttore: Garlasco è un assist per la riforma di Nordio. Il direttore ricorda un vecchio confronto televisivo con Antonio Di Pietro per introdurre la riforma della giustizia voluta dal ministro Carlo Nordio. E denuncia gli errori giudiziari di Mani Pulite e la commistione tra pm e giudici, sostenendo che la separazione delle carriere – finalmente approvata dopo 30 anni – è necessaria per riequilibrare il rapporto tra accusa e difesa e sottrarre il sistema alle correnti delle toghe. La riforma prevede Csm separati, sorteggio dei membri disciplinari e fine del controllo delle carriere da parte dei gruppi di potere interni alla magistratura. 🔗 Leggi su Panorama.it
Scopri altri approfondimenti
Tg1. . ESCLUSIVO - Caso #Garlasco: al Tg1 il famoso pizzino sequestrato in casa di Andrea #Sempio, che ha portato alle indagini sull'ex Procuratore #Venditti. #Tg1 Giacinto Pinto - facebook.com Vai su Facebook
ESCLUSIVO - Caso #Garlasco: al Tg1 il famoso pizzino sequestrato in casa di Andrea #Sempio, che ha portato alle indagini sull'ex Procuratore #Venditti. #Tg1 Giacinto Pinto - X Vai su X
Esclusiva Tg1, gli appunti del padre di Sempio - Il Tg1 ha mostrato in esclusiva il manoscritto sequestrato in casa Sempio, per la Procura di Pavia la prova della corruzione del pm Mario Venditti. Secondo rainews.it