Esclusivo – Garlasco | le verità nascoste – Panorama in edicola

L’editoriale del direttore: Garlasco è un assist per la riforma di Nordio. Il direttore ricorda un vecchio confronto televisivo con Antonio Di Pietro per introdurre la riforma della giustizia voluta dal ministro Carlo Nordio. E denuncia gli errori giudiziari di Mani Pulite e la commistione tra pm e giudici, sostenendo che la separazione delle carriere – finalmente approvata dopo 30 anni – è necessaria per riequilibrare il rapporto tra accusa e difesa e sottrarre il sistema alle correnti delle toghe. La riforma prevede Csm separati, sorteggio dei membri disciplinari e fine del controllo delle carriere da parte dei gruppi di potere interni alla magistratura. 🔗 Leggi su Panorama.it