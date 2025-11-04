Esclusivo – Garlasco | le verità nascoste – Panorama in edicola

Panorama.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’editoriale del direttore: Garlasco è un assist per la riforma di Nordio. Il direttore ricorda un vecchio confronto televisivo con Antonio Di Pietro per introdurre la riforma della giustizia voluta dal ministro Carlo Nordio. E denuncia gli errori giudiziari di Mani Pulite e la commistione tra pm e giudici, sostenendo che la separazione delle carriere – finalmente approvata dopo 30 anni – è necessaria per riequilibrare il rapporto tra accusa e difesa e sottrarre il sistema alle correnti delle toghe. La riforma prevede Csm separati, sorteggio dei membri disciplinari e fine del controllo delle carriere da parte dei gruppi di potere interni alla magistratura. 🔗 Leggi su Panorama.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Esclusiva Tg1, gli appunti del padre di Sempio - Il Tg1 ha mostrato in esclusiva il manoscritto sequestrato in casa Sempio, per la Procura di Pavia la prova della corruzione del pm Mario Venditti. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Esclusivo 8211 Garlasco Verit224