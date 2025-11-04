Esce di casa e non fa ritorno attivate le ricerche per una giovane a Montalcino
Montalcino (Siena), 4 novembre 2025 – Apprensione a Montalcino dove non si ha più notizia da qualche ora di una ragazza maggiorenne che, da una prima ricostruzione, si sarebbe allontanata da casa volontariamente senza fare ritorno. Con la denuncia dei genitori è scattata l'attivazione del piano provinciale di ricerca delle persone scomparse da parte della prefettura di Siena. Le ricerche si stanno concentrando in una zona boschiva. I carabinieri sono coadiuvati dai vigili del Fuoco, presenti anche con l'elicottero, dalle unità cinofile, dalla polizia municipale e dai volontari della Protezione Civile e da squadre di cacciatori, molto esperti del territorio grazie all'attività venatoria che permette loro di raggiungere anche punti molto impervi e poco battuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
