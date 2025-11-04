Esce con l'auto fuori strada e finisce in una scarpata | morta una donna aveva 44 anni

Non sono ancora chiare le cause dell'incidente: dopo il volo nella scarpata ha perso la vita una 44enne di Cerveteri. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

