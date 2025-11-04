Esagitata a Torino Filadelfia prende a calci e a testate la vetrina del supermercato | portata in ospedale
Nel tardo pomeriggio di domenica 2 novembre 2025 un equipaggio sanitario dei Giovanniti, che operano per conto del 118 Azienda Zero, e alcune pattuglie delle volanti della polizia di Stato sono dovuti intervenire nel piazzale del supermercato Penny Market di corso Corsica 7 a Torino (anche se. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
