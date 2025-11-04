Eroico salvataggio a Palmi | encomio solenne per il vice brigadiere Pietro Scalzone e riconoscimento al brigadiere Loreto La Paglia

È stata una cerimonia toccante quella che si è svolta oggi, 4 novembre, a Terranova Sappo Minulio, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Nel corso dell’evento, il vice brigadiere Pietro Scalzone dell’Arma dei Carabinieri ha ricevuto un encomio solenne per il coraggio dimostrato la scorsa estate a Palmi, quando, insieme al brigadiere Loreto La Paglia, salvò due ragazze in mare. L’episodio risale a luglio 2025, quando i due militari, liberi dal servizio, si trovavano sulla spiaggia della Tonnara di Palmi. Notando due giovanissime in difficoltà, trascinate al largo dalle forti correnti, non hanno esitato a tuffarsi tra le onde per trarle in salvo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

