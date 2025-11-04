Erling Haaland minimizza i paragoni con Messi-Ronaldo

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Erling Haaland ha ancora una volta minimizzato i paragoni con Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, insistendo sul fatto che non appartiene alla stessa conversazione delle due leggende moderne del calcio. Parlando con umiltà prima della partita contro il Borussia Dortmund in Champions League questa settimana, l’attaccante del Manchester City ha sottolineato che la sua attenzione rimane esclusivamente nel segnare gol e nel migliorare il suo gioco, non nel competere con i grandi di tutti i tempi dello sport. 🔗 Leggi su Justcalcio.com