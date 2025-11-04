Erling Haaland minimizza i paragoni con Messi-Ronaldo
Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Erling Haaland ha ancora una volta minimizzato i paragoni con Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, insistendo sul fatto che non appartiene alla stessa conversazione delle due leggende moderne del calcio. Parlando con umiltà prima della partita contro il Borussia Dortmund in Champions League questa settimana, l’attaccante del Manchester City ha sottolineato che la sua attenzione rimane esclusivamente nel segnare gol e nel migliorare il suo gioco, non nel competere con i grandi di tutti i tempi dello sport. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Scopri altri approfondimenti
Segna una doppietta, si lamenta perché Guardiola l’ha sostituito all’82º senza dargli la possibilità di fare il terzo, torna a casa e si immerge in una vasca ghiacciata con 8 gradi di temperatura esterna. Semplicemente Erling Braut Haaland. Vai su Facebook
Doppietta ed esultanza da robot contro il Bournemouth. Erling Haaland ha dei numeri assolutamente non umani - X Vai su X
La partita perfetta di Erling Haaland contro la Moldavia - La sera del 9 settembre 2025, nello stesso stadio – l’Ullevaal di Oslo – dove negli anni si sono esibiti i Bon Jovi, Kygo, gli a- Lo riporta esquire.com