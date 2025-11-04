Erika Kirk conquistata da JD Vance | In lui vedo somiglianze con mio marito E questo video scatena illazioni

Secoloditalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli Stati Uniti il gossip non dorme mai, e a volte basta un gesto per incendiare i social. Stavolta la miccia l’hanno accesa Erika Kirk, ex Miss Arizona e vedova dell’attivista conservatore Charlie Kirk, e il vicepresidente americano J.D. Vance. @naz.motiv Leggi anche In duecentomila ai funerali di Kirk, la vedova commuove l'America: perdono il killer di Charlie. Trump: io no (video). La promessa di Erika Kirk al marito: «Le grida di questa vedova saranno un grido di battaglia: la tua eredità non morirà» (video). Erika Kirk states that no one will ever replace her husband. but inappropriately hugs Vice President JD Vance #charliekirk #jdvance #erikakirk? som original – SpxMac È successo durante un evento all’Università del Mississippi, organizzato proprio in memoria del defunto marito di Erika. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

erika kirk conquistata da jd vance in lui vedo somiglianze con mio marito e questo video scatena illazioni

© Secoloditalia.it - Erika Kirk conquistata da JD Vance: “In lui vedo somiglianze con mio marito”. E questo video scatena illazioni

News recenti che potrebbero piacerti

Erika Kirk e l’abbraccio a J.D. Vance che scatena i social: "In lui vedo somiglianze con mio marito" - Vance: «Nessuno sostituirà mio marito, ma in lui vedo somiglianze». Come scrive affaritaliani.it

Erika Kirk e l’abbraccio a J.D. Vance che fa discutere. «Nessuno potrà mai sostituire mio marito, ma in lui vedo somiglianze» – Il video - Negli Stati Uniti c’è chi comincia a sospettare che possa esserci un legame tra i due. Segnala msn.com

Charlie Kirk, la vedova Erika grida vendetta: «Non avete idea di cosa avete scatenato». Poi posta foto e video davanti alla bara - Nelle sue prime dichiarazioni dopo la morte del marito, Erika Kirk, la moglie dell'attivista Maga ucciso nello Utah, ha affermato in un discorso pubblico ... Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Erika Kirk Conquistata Jd