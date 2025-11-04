Erika Kirk conquistata da JD Vance | In lui vedo somiglianze con mio marito E questo video scatena illazioni

Negli Stati Uniti il gossip non dorme mai, e a volte basta un gesto per incendiare i social. Stavolta la miccia l’hanno accesa Erika Kirk, ex Miss Arizona e vedova dell’attivista conservatore Charlie Kirk, e il vicepresidente americano J.D. Vance. @naz.motiv Leggi anche In duecentomila ai funerali di Kirk, la vedova commuove l'America: perdono il killer di Charlie. Trump: io no (video). La promessa di Erika Kirk al marito: «Le grida di questa vedova saranno un grido di battaglia: la tua eredità non morirà» (video). Erika Kirk states that no one will ever replace her husband. but inappropriately hugs Vice President JD Vance #charliekirk #jdvance #erikakirk? som original – SpxMac È successo durante un evento all’Università del Mississippi, organizzato proprio in memoria del defunto marito di Erika. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Erika Kirk conquistata da JD Vance: “In lui vedo somiglianze con mio marito”. E questo video scatena illazioni

