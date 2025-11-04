Durante la trasmissione Quarta Repubblica su Rete 4, si è verificato un acceso confronto tra Luca Palamara e Stefano Musolino. L'argomento principale del dibattito è stata la Riforma della Giustizia. Stefano Musolino, procuratore di Reggio Calabria e segretario di Magistratura Democratica, ha lanciato critiche nei confronti di Palamara ("un condannato che prova a coinvolgere più persone nelle sue malefatte") in sua assenza, sostenendo che "il Sistema" svelato dall'ex toga "non esiste più". Poco dopo, Palamara ha telefonato in diretta, visibilmente irritato, per rispondere alle dichiarazioni. Nel corso della telefonata, Palamara ha espresso rabbia per quanto detto da Musolino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Eri indagato", "Lui il Vate?". Clamoroso scontro in diretta: Palamara chiama Porro e gela il magistrato di MD