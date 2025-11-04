Eravamo al telefono due minuti prima Mi ha detto | Un pazzo Il racconto del marito di Anna Laura Valsecchi accoltellata a Milano

«Eravamo al telefono fino a due minuti prima». È ancora scosso il marito di Anna Laura Valsecchi, la donna di 43 anni accoltellata venerdì mattina in piazza Gae Aulenti, a Milano. Fuori dal reparto di rianimazione dell’ospedale milanese Niguarda, l’uomo fatica a dare un senso a quanto accaduto. La moglie, operata d’urgenza, è fuori pericolo, ma i medici restano cauti: «Mi hanno detto che l’operazione è andata bene ma che le prossime 48 ore sono decisive, può migliorare oppure può peggiorare. Dobbiamo vedere come andrà, però è incredibile. Sembra un film. Un brutto film». L’uomo, che lavora in una piscina non lontano da Porta Nuova, ricorda ogni istante di quella mattina. 🔗 Leggi su Open.online

