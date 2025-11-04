Era tornato per redimersi ora torna in tribunale | chiesto l’arresto per Totò Cuffaro

Salvatore Cuffaro, universalmente conosciuto come Totò, è un politico siciliano nato a Raffadali il 21 febbraio 1958. La sua carriera politica, caratterizzata da successi elettorali straordinari e da vicende giudiziarie che hanno segnato la storia recente della Sicilia, torna oggi sotto i riflettori con una nuova inchiesta che lo vede coinvolto insieme ad altre 17 persone. Laureato in medicina e chirurgia nel 1982 con 110 e lode presso l’Università degli Studi di Palermo, Cuffaro ha poi conseguito la specializzazione in Radiologia nel 1987. La sua militanza politica inizia giovanissimo nella Democrazia Cristiana, di cui diventa delegato regionale del movimento giovanile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

