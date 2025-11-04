Epidemia di salmonella nelle scuole fiorentine tre indagati

A causare l'epidemia da salmonella che interessò lo scorso anno quasi 300 persone (in larghissima parte bambini) partendo dalle mense scolastiche di numerosi istituti (tra scuole d’infanzia, asili nido e primarie) dei Comuni di Firenze, Carmignano, Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

