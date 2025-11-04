Epidemia di salmonella nelle scuole di Firenze e Prato | la colpa è dei pomodorini 3 persone indagate

Secondo quanto accertato nel corso delle indagini, il focolaio sarebbe stato causato dal germe patogeno salmonella strathcona ST2559, rinvenuto il 20 settembre 2024 su pomodori ciliegino utilizzati crudi in diverse preparazioni fredde distribuite nelle mense scolastiche di 39 istituti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Epidemia di salmonella nelle scuole di Firenze e Prato: la colpa è dei pomodorini, 3 persone indagate

