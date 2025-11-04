Firenze, 4 novembre 2025 – Sono stati i pomodori ciliegino utilizzati crudi in diverse preparazioni fredde distribuite nelle mense scolastiche di 39 istituti a provocare un’epidemia di salmonella che nel 2024 ha colpito diverse scuole nel Fiorentino: a Calenzano, Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Carmignano e Barberino del Mugello. La Procura di Prato ha concluso le indagini secondo le quali risultano indagati per i reati di epidemia colposa e lesioni personali colpose tre dirigenti della società Qualità & Servizi Spa: il direttore dell'area qualità, il direttore di produzione e l'amministratore unico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Epidemia di salmonella nelle scuole, chiuse le indagini: la colpa è dei pomodorini