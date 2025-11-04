Entrate dimezzate per Meloni nel 2025 ecco la dichiarazione dei redditi

(Adnkronos) – Un reddito complessivo di 180.031 euro e un imponibile pari a 178.371 euro: è quanto emerge dalla dichiarazione dei redditi 2025 della premier Giorgia Meloni, pubblicata sul sito della Camera dei deputati e riferita al periodo d'imposta 2024. Rispetto all'anno precedente, la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia segnala una variazione significativa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com