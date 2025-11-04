Entrano in casa per rubare | il proprietario spara

Rovigo, 03 novembre 2026 – Paura a Grignano per degli spari. Un fatto che ha scosso la piccola località rodigina, successo nel tardo pomeriggio di lunedì 3 novembre poco dopo le 18.30. La ricostruzione è ancora frammentaria e sono in corso gli accertamenti a cura della Polizia di Stato. Dalle prime informazioni un cittadino, residente nella frazione di Grignano, avrebbe sorpreso alcune persone entrare nella propria abitazione dalla finestra con l’intento di rubare. A quel punto con un’arma da fuoco, non è ancora chiaro se una pistola o un fucile da caccia, ha sparato colpendo presumibilmente uno dei tre ladri, i quali si sono poi dati alla fuga facendo perdere le tracce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

