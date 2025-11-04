Ente Nazionale Sordi interrogazione all’Ars dopo chiusura della sede di Agrigento | Criticità nella gestione

Finisce sui tavoli del governo regionale la vicenda che riguarda l'Ente Nazionale Sordi e, in particolare, la chiusura della sede provinciale di Agrigento, avvenuta nel dicembre 2024 dopo oltre settantacinque anni di attività.Undici deputati regionali, con primo firmatario Angelo Cambiano, hanno.

Ente Nazionale Sordi, interrogazione all'Ars dopo chiusura della sede di Agrigento: "Criticità nella gestione" - I non udenti avevano protestato per lo stop alla struttura dedicata dopo 75 anni di attività

Ente Sordi, criticità nella gestione dei fondi e chiusura della sede dopo 75 anni: presentata interrogazione - Undici deputati regionali hanno presentato una interrogazione evidenziando criticità nella programmazione e nella trasparenza amministrativa"

