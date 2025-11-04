Ente Nazionale Sordi interrogazione all’Ars dopo chiusura della sede di Agrigento | Criticità nella gestione

Finisce sui tavoli del governo regionale la vicenda che riguarda l'Ente Nazionale Sordi e, in particolare, la chiusura della sede provinciale di Agrigento, avvenuta nel dicembre 2024 dopo oltre settantacinque anni di attività.Undici deputati regionali, con primo firmatario Angelo Cambiano, hanno.

