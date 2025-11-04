Enrico De Martino papà di Stefano | L' incontro con Maria De Filippi le parole su Gerry Scotti e la rivelazione sul figlio

Today.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Difficilmente, anzi quasi mai, Enrico De Martino - papà del celebre conduttore Stefano De Martino - ama esporsi e rilasciare interviste. Oggi ha fatto un'eccezione parlando con il Corriere del Mezzogiorno, in occasione del premio alla carriera “Salerno Danza”.L'incontro tra Maria De Filippi ed. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

enrico de martino pap224La Storia di Stefano De Martino Raccontata da Suo Padre Enrico - Enrico De Martino esplora il percorso professionale di Stefano, rivelando i momenti chiave che lo hanno portato dal suo esordio al trionfo odierno. Scrive notizie.it

enrico de martino pap224La carriera di Stefano De Martino: il punto di vista del padre Enrico - Il padre di Stefano De Martino condivide la straordinaria storia di un giovane talento in ascesa nel panorama artistico. Secondo notizie.it

enrico de martino pap224Il papà di Stefano De Martino spegne le polemiche: “Per lui uno stimolo. Non si è montato la testa” - Enrico De Martino, padre del noto conduttore televisivo Stefano De Martino, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno per parlare del percorso professionale e umano del figlio. Riporta vocedinapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Enrico De Martino Pap224