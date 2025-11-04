Endrick Juventus possibile svolta nel futuro del gioiellino del Real Madrid | ha un unico desiderio per il suo futuro Gli aggiornamenti

Endrick Juventus: il gioiello del Real Madrid vuole solo quel club, trattativa avanzata per il prestito secco. Sfumata la pista per la Vecchia Signora. Un’illusione durata pochi giorni, un sogno di mercato che si spegne sul nascere. La  Juventus  deve, con ogni probabilità, dire addio alla pista che porta a  Endrick. Se l’interesse dei bianconeri era concreto, e il giocatore era stato offerto (come riportato da Schira) a due club di Serie A, le ultime notizie lanciate dall’esperto di mercato  Fabrizio Romano  chiudono quasi definitivamente la porta: il gioiello del  Real Madrid  ha scelto la sua destinazione temporanea, e non è Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

