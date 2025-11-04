EMU Citron v0.100 | Scopri l’Emulatore Nintendo Switch Più Avanzato per PC

Hai mai sognato di giocare ai tuoi titoli Nintendo Switch preferiti sul tuo PC, con una risoluzione più alta, frame rate migliorati e una stabilità senza pari? Quel sogno oggi diventa realtà con Citron, l’emulatore Nintendo Switch più avanzato e all’avanguardia disponibile. Porta la magia di Nintendo sul tuo computer e viviti le tue avventure preferite come non hai mai fatto prima. Cos’è Citron?. Citron è un progetto di emulazione all’avanguardia, gratuito e open-source, progettato per replicare l’esperienza di gioco di Nintendo Switch su PC Windows, Linux e Android. Grazie a un codice altamente ottimizzato e a tecnologie di rendering moderne, Citron non si limita a far funzionare i giochi: li potenzia, offrendo prestazioni che in alcuni casi superano quelle dell’hardware originale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net