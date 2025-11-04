Emmanuel Carrère e il film Il mago del Cremlino | Parla del nuovo modo di fare politica non solo di Putin

(askanews) – Emmanuel Carrère è stato il protagonista del giorno di chiusura di France Odeon, il festival di cinema francese che si tiene ogni anno a Firenze. Lo scrittore francese è arrivato con il regista Olivier Assayas, con cui ha sceneggiato Il mago del Cremlino, il film sull’ascesa al potere di Vladimir Putin tratto dal libro di Giuliano da Empoli che uscirà a febbraio nei cinema italiani. L’autore di Limonov, di origine russa, è figlio di una storica e membro dell’Académie française grande esperta di storia della Russia: «Quando ho letto il libro di Giuliano da Empoli ero impressionato dalla sua straordinaria conoscenza della Russia, del modo di pensare di quel popolo, anche se non è uno specialista. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Emmanuel Carrère e il film “Il mago del Cremlino”: «Parla del nuovo modo di fare politica, non solo di Putin»

