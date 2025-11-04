Emirates FA Cup su DAZN ed Eurosport fino al 2028 | accordo con Warner Bros Discovery

Digital-news.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie a un nuovo accordo tra Warner Bros. Discovery e DAZN, le due emittenti portano il cuore del calcio Made in England a tutti i tifosi italiani: arriva la Emirates FA Cup, la principale coppa nazionale inglese, che verrà trasmessa in co-esclusiva solo su Eurosport e DAZN, fino alla stagione 2027-28. La trasmissione della stagione 2025-26 partirà dal secondo turno, al via il 6 dicembre, con le. 🔗 Leggi su Digital-news.it

emirates fa cup su dazn ed eurosport fino al 2028 accordo con warner bros discovery

© Digital-news.it - Emirates FA Cup su DAZN ed Eurosport fino al 2028: accordo con Warner Bros. Discovery

Contenuti che potrebbero interessarti

emirates fa cup daznLa FA Cup in diretta tv su Dazn ed Eurosport - La Emirates FA Cup, la principale coppa nazionale inglese, che verrà trasmessa in co- Da corrieredellosport.it

emirates fa cup daznDazn-Warner Bros. Discovery: ecco la FA Cup fino al 2028 - Grazie al nuovo accordo tra i due player, i match della competizione del più antico torneo di calcio al mondo saranno disponibili in co- Scrive msn.com

emirates fa cup daznWarner Bros. Discovery e DAZN trasmetteranno in co-esclusiva la Emirates FA Cup in Italia fino al 2028 - Le partite saranno disponibili su Eurosport e DAZN a partire dal secondo turno della stagione 2025- Secondo engage.it

Cerca Video su questo argomento: Emirates Fa Cup Dazn