Emirates FA Cup su DAZN ed Eurosport fino al 2028 | accordo con Warner Bros Discovery

Grazie a un nuovo accordo tra Warner Bros. Discovery e DAZN, le due emittenti portano il cuore del calcio Made in England a tutti i tifosi italiani: arriva la Emirates FA Cup, la principale coppa nazionale inglese, che verrà trasmessa in co-esclusiva solo su Eurosport e DAZN, fino alla stagione 2027-28. La trasmissione della stagione 2025-26 partirà dal secondo turno, al via il 6 dicembre, con le. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Emirates FA Cup su DAZN ed Eurosport fino al 2028: accordo con Warner Bros. Discovery

