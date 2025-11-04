Emilio Isgrò Rosso Shakespeare la mostra a Tornabuoni Arte Roma

Mercoledì 5 novembre, Tornabuoni Arte Roma presenta Emilio Isgrò. Rosso Shakespeare, una mostrache nasce con l’intento di tracciare un percorso tra gli scritti e le opere visive di Emilio Isgrò (Barcellona diSicilia, 1937) perché Isgrò, prima ancora che artista, nasce come poeta e scrittore.Se. 🔗 Leggi su Romatoday.it