Emilia-Romagna prima regione per presenza di stranieri ma calano le nascite

Oggi i cittadini di origine straniera sono quasi il 13% della popolazione complessiva dell'Emilia-Romagna. E' il dato regionale più alto a livello nazionale. E' quanto emerge dal Dossier statistico immigrazione 2025 presentato questa mattina nella sede della Regione. "La popolazione straniera. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Emilia-Romagna, prima per stranieri residenti: sono il 13 per cento - Romagna, al primo gennaio 2025, "toccano le 580 mila persone: si tratta del 12,9% della popolazione complessiva della nostra regione, oltre una persona su 8". Secondo rainews.it

Migranti, l’Emilia Romagna è la regione con la maggiore percentuale di stranieri in Italia - Secondo il Dossier statistico immigrazione 2025, la popolazione straniera nella nostra regione tocca quasi il 13%: “Ma è invecchiata e anche per loro si registra un calo delle nascite” ... Segnala msn.com

Rimini ultima in Emilia-Romagna per residenti stranieri - A livello territoriale, Parma e Piacenza sono ai primi posti in regione con oltre il 15% di cittadini stranieri in rapporto alla popolazione. Scrive chiamamicitta.it