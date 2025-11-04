Emergenza casa governo vuole sfratti più veloci ma non rifinanzia il Fondo morosità incolpevole in manovra

Nella legge di Bilancio 2026 non ci sono risorse per il Piano casa, per far fronte nell'immediato alla crisi abitativa. Non c'è traccia di un rifinanziamento del vecchio Fondo affitti o del Fondo morosità incolpevole, su cui sono stati stanziati l'anno scorso appena 30 milioni. E intanto il governo vuole accelerare con una proposta di legge sugli sfratti veloci. 🔗 Leggi su Fanpage.it