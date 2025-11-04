Emergenza abitativa in Veneto tra seconde case e alloggi sfitti

Veronasera.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati diffusi dalla Fondazione Think Tank Nord Est hanno riportato al centro del dibattito regionale l’emergenza casa. I numeri dello studio sulla questione abitativa in Veneto fotografano una situazione complessa e stratificata e stimolano anche i candidati al consiglio regionale nella ricerca. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Emergenza casa in Veneto, due alloggi su dieci sono disabitati. «Ma i lavoratori non ne trovano» - Ance: «Tanti piccoli proprietari hanno il terrore di affittare per il rischio di morosità». Secondo corrieredelveneto.corriere.it

Emergenza casa: Bertucco chiede “un piano straordinario da 200 milioni di euro” - Bertucco lancia un appello alla Regione Veneto e al Governo, chiedendo "un piano straordinario per la casa da almeno 200 milioni di euro" ... Riporta veronaoggi.it

Ance Veneto: nei prossimi anni serviranno almeno 50 mila nuovi appartamenti - Per realizzarli, e non peggiorare ulteriormente il record di consumo di suolo, è un Piano Casa che coinvolga Regione, Governo e Unione Europea ... Scrive rainews.it

