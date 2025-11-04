Ferrara, 4 novembre 2025 – “E’ incredibile, incredibile, incredibile”, lo ripete tre volte Mattia Lanzoni, professore dell’ Università di Ferrara. Dal lupo al granchio blu, si è occupato in questi anni un po’ di tutto, nuovi inquilini di pianura, alieni del mare. Ma l’entusiasmo che ha provato l’altro giorno – 29 ottobre, lungo il Grande Fiume – quello mai. Il ritorno del beluga sul fiume Po, mancava da 50 anni. Oltre due metri, 78 chili, la spina dorsale che ha qualcosa di ancestrale, retaggio della preistoria, la testa affusolata, come uscisse da lontani recessi. “Il beluga è tornato sul Po”, esclama ancora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emerge dalle acque il gigante del Po: “Uno storione beluga, era estinto”