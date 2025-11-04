Emanuele Filiberto è stato uno dei ballerini più scarsi di Ballando con le Stelle ha vinto per il nome | la stoccata di Raimondo Todaro in diretta tv

“A livello di ballerino, di tutti gli anni di Ballando, è il più scarso tra quelli che hanno vinto”. Raimondo Todaro parla in questi termini di Emanuele Filiberto di Savoia a “La volta buona”. Il danzatore è ospite di Caterina Balivo nella puntata in onda lunedì 3 novembre e non esita a dire la sua sul principe quando viene chiamato a ricordare quell’edizione del dance show di Rai1. Todaro, che ha fatto per anni la storia di “ Ballando ”, gareggiava con Carol Alt, e tra i concorrenti figurava anche Emanuele Filiberto. Era il 2009 e l’erede Savoia in coppia con Natalia Titova arrivò al primo posto della competizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Emanuele Filiberto è stato uno dei ballerini più scarsi di Ballando con le Stelle, ha vinto per il nome”: la stoccata di Raimondo Todaro in diretta tv

