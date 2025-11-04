Di seguito il comunicato: Grande successo per l’anteprima nazionale di “Un delitto ideale”, il nuovo film del giovane regista Nicolò Tonani, proiettato lunedì 27 ottobre al Cinema Italia di Garbagnate Milanese. L’opera, prodotta da Anno 404, ha conquistato il pubblico per la sua capacità di fondere ricostruzione storica e introspezione psicologica, riportando sul grande schermo una delle pagine più drammatiche della storia italiana: l’assassinio di Re Umberto I da parte dell’anarchico Gaetano Bresci. Il film è inoltre in concorso al 79° Festival Internazionale del Cinema di Salerno, prestigioso appuntamento che valorizza le nuove voci del cinema italiano ed europeo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Emanuele Carlo Ostuni fra i protagonisti del film sulle ultime ore di Gaetano Bresci "Un delitto ideale" presentato in anteprima nazionale