Emanuele Carlo Ostuni fra i protagonisti del film sulle ultime ore di Gaetano Bresci Un delitto ideale presentato in anteprima nazionale

Noinotizie.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito il comunicato: Grande successo per l’anteprima nazionale di  “Un delitto ideale”, il nuovo film del giovane regista  Nicolò Tonani, proiettato lunedì 27 ottobre al  Cinema Italia di Garbagnate Milanese. L’opera, prodotta da  Anno 404, ha conquistato il pubblico per la sua capacità di fondere  ricostruzione storica e introspezione psicologica, riportando sul grande schermo una delle pagine più drammatiche della storia italiana:  l’assassinio di Re Umberto I da parte dell’anarchico Gaetano Bresci. Il film è inoltre  in concorso al 79° Festival Internazionale del Cinema di Salerno, prestigioso appuntamento che valorizza le nuove voci del cinema italiano ed europeo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

