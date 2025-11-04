Elogio della tracotanza la sfida di Leonelli ai limiti e ai tabù

Ilrestodelcarlino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Desiderio di superare i limiti per definire se stessi. È il tema al centro di ‘Elogio della tracotanza’ (edizione EtaBeta), il nuovo libro del giornalista e scrittore Giuseppe Leonelli disponibile sulle principali piattaforme web. Parla della tracotanza che condanna Ulisse all’Inferno e che costa la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre. Tra le pagine si leggono le parabole di personaggi e autori, da Roberto Baggio a Marco Pantani, passando per Tolstoj e Ligabue: esempi diversi di come la voglia di andare oltre abbia generato vita e bellezza. "Totem e tabù sono mutati nel corso dei secoli – riflette Leonelli – ma la marginalizzazione di coloro che tentano di abbatterli è una costante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

elogio della tracotanza la sfida di leonelli ai limiti e ai tab249

© Ilrestodelcarlino.it - Elogio della tracotanza, la sfida di Leonelli ai limiti e ai tabù

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

elogio tracotanza sfida leonelliElogio della tracotanza, la sfida di Leonelli ai limiti e ai tabù - È il tema al centro di ‘Elogio della tracotanza’ (edizione ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Elogio Tracotanza Sfida Leonelli