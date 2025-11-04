Elmas | Oggi è mancato il gol Ruolo? Ecco come mi sto trovando con Conte

È uno 0-0, quello contro l’ Eintracht Francoforte, che non può lasciare soddisfatti i tifosi del Napoli: le occasioni per la squadra di Antonio Conte non sono mancate, ma non c’è stato quel guizzo capace di determinare, in un senso o nell’altro, il match in favore dei campioni d’Italia in carica. A parlarne è stato il centrocampista Eljif Elmas, intervenuto poco dopo il fischio finale del match ai microfoni di Sky Sport. Eljif Elmas parla dopo Napoli – Eintracht – ANSA – spazionapoli.it UEFA Champions League, Elmas parla dopo Napoli – Eintracht. Il rammarico per un gol che non è arrivato, forse per troppa poca cattiveria, e la sua volontà di mettersi a disposizione di Conte: questo è quanto si evince dalla parole rilasciate da Eljif Elmas a Sky Sport: “Oggi è mancato il gol, ma abbiamo fatto una buona partita secondo me. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

