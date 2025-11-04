Elmas nel post partita di Napoli Eintracht | Siamo stati uniti abbiamo creato tanto però qualche volta devi essere più cattivo Cerco di far capire il mio meglio

Calcionews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elmas nel post partita di Napoli Eintracht. Il giocatore degli azzurri ha commentato nel post partita il pareggio di Champions Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio senza reti tra Napoli e Eintracht Francoforte, analizzando la prestazione della sua squadra. Il centrocampista ha riconosciuto la qualità del gioco espresso dai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

elmas nel post partita di napoli eintracht siamo stati uniti abbiamo creato tanto per242 qualche volta devi essere pi249 cattivo cerco di far capire il mio meglio

© Calcionews24.com - Elmas nel post partita di Napoli Eintracht: «Siamo stati uniti, abbiamo creato tanto, però qualche volta devi essere più cattivo. Cerco di far capire il mio meglio»

Argomenti simili trattati di recente

elmas post partita napoliSKY - Napoli, Elmas: "Buona partita, ma serve più cattiveria, sono a disposizione del mister" - Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo il pari con l'Eintracht. Lo riporta napolimagazine.com

elmas post partita napoliNapoli, Elmas: "Siamo in giusta strada, mancata la cattiveria sotto porta" - Dopo il pareggio senza reti tra Napoli ed Eintracht Francoforte, Eljif Elmas, centrocampista azzurro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per. Scrive tuttomercatoweb.com

elmas post partita napoliElmas: «Dobbiamo essere più cattivi, perché con i gol si vincono le partite» - Il terzino del Napoli, Elif Elmas, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la partita pareggiata contro l'Eintracht ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Elmas Post Partita Napoli