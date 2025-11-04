Elmas | Il mio ruolo naturale è quello di trequartista però gioco da tutte le parti
L’attaccante macedone del Napoli, Eljif Elmas, ha parlato di Sky Sport prima della sfida di Champions contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Le parole di Elmas. Esterno alto, play alla mezzala, a destra, a sinistra: è davvero la tua virtù giocare dappertutto? «Sì, qualche volta è anche difficile giocare dappertutto perché, in verità, alcuni tifosi non capiscono quanto sia complicato. Io sto cercando di dare il massimo, di aiutare i miei compagni e la squadra. Sono sempre a disposizione del mister da tutte le parti. In verità, il mio ruolo naturale è quello di trequartista, però oggi tanti non giocano con questa posizione e sono pochi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Elmas, corre e lotta in un ruolo inedito per lui: è tra i più positivi. Le #pagelle - X Vai su X
Conte pensa a diverse novità col Torino: Elmas a sinistra, De Bruyne cambia ruolo? - facebook.com Vai su Facebook
Elmas al fantacalcio: ruolo, quotazione e statistiche del nuovo giocatore del Napoli - Centrocampista centrale d'origine, nel corso della sua carriera Elmas ha ricoperto diverse posizioni in mezzo al campo, giocando anche sulla trequarti, come fatto al Torino ... Secondo gazzetta.it
Elmas vuole solo il Napoli: prosegue la trattativa con il Lipsia - Protagonista del terzo scudetto con Spalletti, il macedone, dopo l'ultima parte di stagione in prestito al Torino, vuole tornare in ... Da corrieredellosport.it
Napoli, Spalletti vuole recuperare Elmas e Lobotka: scelto il ruolo per il macedone - Nell'ultima stagione il rendimento di alcuni giocatori del Napoli ha lasciato più di qualche dubbio. Da calciomercato.com