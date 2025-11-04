L’attaccante macedone del Napoli, Eljif Elmas, ha parlato di Sky Sport prima della sfida di Champions contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Le parole di Elmas. Esterno alto, play alla mezzala, a destra, a sinistra: è davvero la tua virtù giocare dappertutto? «Sì, qualche volta è anche difficile giocare dappertutto perché, in verità, alcuni tifosi non capiscono quanto sia complicato. Io sto cercando di dare il massimo, di aiutare i miei compagni e la squadra. Sono sempre a disposizione del mister da tutte le parti. In verità, il mio ruolo naturale è quello di trequartista, però oggi tanti non giocano con questa posizione e sono pochi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Elmas: Il mio ruolo naturale è quello di trequartista, però gioco da tutte le parti»