Elmas | Dobbiamo essere più cattivi perché con i gol si vincono le partite

Il terzino del Napoli, Elif Elmas, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la partita pareggiata contro l’Eintracht Le parole di Elmas. È mancato il gol «Sì, sì, certo oggi mancava il gol, come hai detto, ma abbiamo fatto una buona partita secondo me. Siamo stati uniti, abbiamo creato tanto, però qualche volta devi essere più cattivo quando arrivi in questa terza zona. Oggi peccato che non abbiamo fatto gol, però secondo me siamo in giusta strada. Dobbiamo continuare così e spero che giocando così arrivano anche i gol». Serve qualcosa in più? «Più cattiveria perché per andare avanti poi servono vittorie, come serviva quella di stasera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

