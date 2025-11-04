Elly Schlein in cerca di talenti | da Paolo Romano ai nuovi volti Pd cosa faranno da grandi

Comunque la si pensi, la missione della Global Sumud Flotilla ha tenuto tutti per giorni con il cuore in gola. La discesa in piazza di tanti cittadini italiani, in diverse città, è la prova lampante di quanto il coraggio di chi ha cercato di portare aiuto alla popolazione di Gaza abbia ricevuto. 🔗 Leggi su Today.it

È il momento che Elly Schlein si decida a dare al Pd una linea coerente con la sua storia e contrastare l’orbanizzazione di buona parte del campo largo con un gesto di leadership vera | L'editoriale del direttore Claudio Cerasa - facebook.com Vai su Facebook

Il leader dell’opposizione Elly Schlein va all’estero e usa la bomba contro Sigfrido Ranucci per attaccare il governo italiano parlando di fantomatici pericoli per la democrazia. È l’esempio della sinistra anti-italiana. - X Vai su X

Tutte le trappole per Elly Schlein: i rischi del referendum, le correnti, i «federatori» (e le stoccate di Prodi) - Gli equilibri in gioco nel Pd, tra i riformisti e le mosse di Franceschini. Da msn.com

Regionali in Campania, Elly Schlein e Roberto Fico a Portici: «Uniti verso il 2027» - Siamo qui per sostenere Roberto Fico perché lo vogliamo vedere presidente della Regione Campania». ilmattino.it scrive

